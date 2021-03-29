Ryan Babel son 50 yılda en uzun süre Hollanda forması giyen futbolcu oldu
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Ryan Babel son 50 yılda en uzun süre Hollanda forması giyen futbolcu oldu

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Ryan Babel son 50 yılda en uzun süre Hollanda forması giyen futbolcu oldu

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Ryan Babel, Hollanda formasıyla 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya karşısında sonradan oyuna girerek bir rekora imza attı. İlk kez milli formayı 2005 yılında giyen 34 yaşındaki futbolcu, son 50 yılda en uzun süre Hollanda forması giyen oyuncu olma başarısını gösterdi.

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Ryan Babel, Hollanda Milli Takım tarihine geçti. Son 50 yılda en uzun süre Hollanda forması giyen futbolcu olma başarısını gösteren 34 yaşındaki futbolcu, ilk kez milli formayı 2005 yılında giymişti.

İLK FUTBOLCU OLDU

16 yıldır Hollanda Milli Takımı'nda görev yapan Babel, ülkesi adına tüm zamanların ise en uzun süre forma giyen dördüncü oyuncusu konumunda. Abel Lenstra 19 yıl, Bertus de Harder ve Mick Clavan ise 16'şar yıl Hollanda forması giydi. Ancak son 50 yılda 16 yıla ulaşan ilk futbolcu Babel oldu. Babel, Hollanda'nın iki efsanesi Arjen Robben (14 yıl) ve Wesley Sneijder'ı (15 yıl) daha önce geride bırakmıştı. Ryan Babel'in EURO 2020 kadrosunda da olması bekleniyor.

HOLLANDA FORMASINI EN UZUN SÜRE GİYEN FUTBOLCULAR

  • Abel Lenstra: 1940-1959 (19 yıl)
  • Bertus de Harder: 1938-1955 (16 yıl)
  • Mick Clavan: 1948-1965 (16 yıl)
  • Ryan Babel: 2005-... (16 yıl)
  • Jan Jongbloed: 1962-1978 (15 yıl)
  • Wesley Sneijder: 2003-2018 (15 yıl)

(NTV)

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