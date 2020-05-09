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Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı

Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
09.05.2020 08:29 | Son Güncelleme: 09.05.2020 08:44

Süper Lig'de Beşiktaş ve son olarak Galatasaray forması giyen Hollandalı yıldız Ryan Babel'in Instagram paylaşımı olay oldu. Ryan Babel'in Vergisiz Servet isimli kitabı okurken verdiği poz sonrası, Politikacı Lilian Marinijssen ile diyaloğa girdi.

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, politikacı Lilian Marijnissen'in kendisiyle ilgili yaptığı yorum sonrası ülkede gündem oldu.

Elindeki 'Vergisiz Zenginlik' kitabıyla poz veren Babel fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Feyenoordlu futbolcu Jens Toornstra ise, "Bence hemşireler çok daha fazla kazanmalı, biz futbolcular ise çok daha az" şeklinde yaptığı yorumla manşete çıktı.

Hollandalı politikacı Lilian Marijnissen de, Babel'in fotoğrafı ile Toornstra'nın sözlerini paylaşarak, "Farkı bulun" yazdı.

Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı

"DİYALOĞA GİRMEKTEN KEYİF ALIR"

Babel, "Eğitimsiz biri, farkında olmadığı konularda fikrini dile getirmeye çalışır. Yanlış anladığı konularda diyaloğa girmekten keyif alır. Ancak, yanlış konularla insanların gündeminde yer almak istemem" cevabını verdi.

"İNSANLARIN TEDAVİ GÖRMESİNE YARIYOR"

Politikacı Marijnissen, Babel'e cevap olarak, "Bu konu hakkında konuşalım. Ödediğin vergiler, şu an insanların tedavi görmesine, yardım almasına yarıyor. Hatta, bazen o vergilerle futbol oynadığın stadyumlar yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
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Spor Manşet

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