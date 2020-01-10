Ryan Babel'in En Güzel Ajax GollerI
Ajax'ın dünya standartlarındaki altyapısının ürünlerinden biri olan Ryan Babel, Amsterdam ekibiyle kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı. A takıma girdiği 2004 yılından itibaren üç sene boyunca Hollanda ekibinin yıldız oyuncularından biri olan Babel, kariyerinin ilerleyen bölümlerinde Liverpool ve Hoffenheim'le Avrupa tecrübesi yaşadıktan sonra 2012-13 sezonunda bir kez daha yuvasına döndü. İşte Babel'in Ajax'la geçirdiği iki farklı dönemde attığı en güzel goller..
Ajax'ın dünya standartlarındaki altyapısının ürünlerinden biri olan Ryan Babel, Amsterdam ekibiyle kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı. A takıma girdiği 2004 yılından itibaren üç sene boyunca Hollanda ekibinin yıldız oyuncularından biri olan Babel, kariyerinin ilerleyen bölümlerinde Liverpool ve Hoffenheim'le Avrupa tecrübesi yaşadıktan sonra 2012-13 sezonunda bir kez daha yuvasına döndü. İşte Babel'in Ajax'la geçirdiği iki farklı dönemde attığı en güzel goller..