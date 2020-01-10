Ryan Babel'in En Güzel Ajax GollerI

10.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:19

Ajax'ın dünya standartlarındaki altyapısının ürünlerinden biri olan Ryan Babel, Amsterdam ekibiyle kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı. A takıma girdiği 2004 yılından itibaren üç sene boyunca Hollanda ekibinin yıldız oyuncularından biri olan Babel, kariyerinin ilerleyen bölümlerinde Liverpool ve Hoffenheim'le Avrupa tecrübesi yaşadıktan sonra 2012-13 sezonunda bir kez daha yuvasına döndü. İşte Babel'in Ajax'la geçirdiği iki farklı dönemde attığı en güzel goller..