Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı

Türkiye'de 24 Ocak'ta üretilen elektriğin yüzde 21,3'ü rüzgar enerjisi santrallerinden karşılandı. Böylece Türkiye'de rüzgar enerjisinden üretilen elektrik 166 bin 738 megavatsaat ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Türkiye'nin rüzgar enerjisinden sağladığı elektrik 24 Ocak'ta 166 bin 748 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 21,3 oldu.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar verilerinden derlediği bilgilere göre, 24 Ocak Pazar günü Türkiye'de toplamda 783 bin 335 megavatsaat elektrik üretildi. Bu üretimin yüzde 26'sını doğal gaz santralleri oluştururken, ikinci sırada yüzde 21,3 ile rüzgar enerji santralleri yer aldı. Böylece Türkiye'de rüzgar enerjisinden üretilen elektrik 166 bin 738 megavatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı diğer tüm yenilenebilir kaynakların toplamını (yüzde 18,5) geride bıraktı.

DOĞAL GAZ VE KÖMÜR SANTRALLERİNİN ÜRETİMDEKİ PAYINI DÜŞÜRDÜ

Öte yandan, 25 Ocak'ta ise üretilen toplam 901 bin 202 megavatsaatlik elektriğin 163 bin 286 (yüzde 18,1) megavatsaati rüzgar enerjisi santrallerinden karşılandı. Ayrıca kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinin elektrik üretimindeki payının gerilediği söz konusu günde, rüzgar enerjisinden sağlanan yüksek üretim, doğal gaz ve ithal kömür santrallerinin üretimdeki payını düşürdü.

25 KASIM'DA RÜZGARDAN 153 BİN MEGAVATSAAT ELEKTRİK ÜRETİLMİŞTİ

Rüzgar enerjisinden elektrik üretiminde 153 bin 35 megavatsaatle 25 Kasım'da rekor kırılmıştı. Rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 16,8'e yükselmişti. Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki kurulu gücü 2020 sonu itibarıyla 9 bin 244 megavata ulaştı.