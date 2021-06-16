Rüzgar sörfünde Slalom Çocuklar ve Gençler Dünya Şampiyonası İtalya'da yapılacak
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Rüzgar sörfünde Slalom Çocuklar ve Gençler Dünya Şampiyonası İtalya'da yapılacak

Rüzgar sörfünde Slalom Çocuklar ve Gençler Dünya Şampiyonası İtalya'da yapılacak
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Rüzgar sörfünde Slalom Çocuklar ve Gençler Dünya Şampiyonası (IFCA), İtalya'da gerçekleştirilecek.

Rüzgar sörfünde Slalom Çocuklar ve Gençler Dünya Şampiyonası (IFCA), İtalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18-24 Haziran tarihlerinde Garda bölgesinde yapılacak şampiyonaya 11 milli sporcu katılacak.

Dorukhan Özarslan'ın antrenörlüğündeki milli takımda, Tan Tandoğan, Elif Ercan, Mimosa Meroni, Emir Gürsoy, İdil Babaoğlu, Mert Kaçan, Kaan Erdoğan, Çağla Anadol, Emre Gürsoy, Mihriban Ayşe Demirkut ve Asya Anastasya Varıcıoğlu yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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Rüzgar sörfünde Slalom Çocuklar ve Gençler Dünya Şampiyonası İtalya'da yapılacak - Haberler Spor
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