Rüya sona erdi! Acun Ilıcalı, Hull City'le bir ilki yaşadı
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Acun Ilıcalı'nın satın almasından sonra 3 maçını da kazanan Hull City ilk kez yenildi. İngiltere Championship'in 30. haftasında sahasında Preston'u ağırlayan Hull City, mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
İngiltere Championship'in 30. haftasında Hull City, sahasında Preton'u ağırladı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi 3 maç sonra mağlup oldu ve mücadele 1-0'lık Preston üstünlüğüyle sona erdi.
HULL CITY 3 MAÇ SONRA KAYBETTİ
Preston'a galibiyeti getiren golü 51. dakikada Cameron Archer attı. Acun Ilıcalı satın aldıktan sonra ilk kez mağlup olan Hull City, 32 puanda kaldı. Preston ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 41 puana yükseldi.
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