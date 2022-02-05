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Rüya sona erdi! Acun Ilıcalı, Hull City'le bir ilki yaşadı

Haberler.com - Spor
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Acun Ilıcalı'nın satın almasından sonra 3 maçını da kazanan Hull City ilk kez yenildi. İngiltere Championship'in 30. haftasında sahasında Preston'u ağırlayan Hull City, mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

İngiltere Championship'in 30. haftasında Hull City, sahasında Preton'u ağırladı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi 3 maç sonra mağlup oldu ve mücadele 1-0'lık Preston üstünlüğüyle sona erdi.

Rüya sona erdi! Acun Ilıcalı, Hull City'le bir ilki yaşadı

HULL CITY 3 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Preston'a galibiyeti getiren golü 51. dakikada Cameron Archer attı. Acun Ilıcalı satın aldıktan sonra ilk kez mağlup olan Hull City, 32 puanda kaldı. Preston ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 41 puana yükseldi.

Haberler.com - Spor

Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Haber

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