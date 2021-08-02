Rusya - Türkiye voleybol maçı kaç kaç, maç bitti mi? Rusya (ROC) - Türkiye setler kaç kaç devam ediyor? Tokyo 2020 voleybol maç sonuçları!
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Rusya - Türkiye voleybol maçı kaç kaç, maç bitti mi? Rusya (ROC) - Türkiye setler kaç kaç devam ediyor? Tokyo 2020 voleybol maç sonuçları!

Rusya - Türkiye voleybol maçı kaç kaç, maç bitti mi? Rusya (ROC) - Türkiye setler kaç kaç devam ediyor? Tokyo 2020 voleybol maç sonuçları!
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Rusya-Türkiye voleybol maçı devam ediyor. Maçı anlık takip etmek istiyorsanız sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Peki, Tokyo 2020 Rusya-Voleybol maçı kaç kaç? Maç kaç kaç devam ediyor? Maç bitti mi? Gruplarda 1. kim oldu?

Tokyo 2020 Olimpiyatları Kadınlar grup karşılaşmaları kaldığı yerden devam ediyor. Ülkemiz şuanda Rusya ile karşılaşıyor. Peki Türkiye'nin puan durumu kaçtır? Ülkemizin voleybol B grubundaki puan durumu kaç? Rusya - Türkiye voleybol maçı kaç kaç, maç bitti mi? Rusya (ROC) - Türkiye setler kaç kaç devam ediyor? Tokyo 2020 voleybol maç sonuçları!

RUSYA-TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ?

RUSYA 1 - 1 TÜRKİYE (Maç devam ediyor)

Setler 1-1 eşitlikle devam ediyor.

3. set skoru:

Rusya 20 - 25 Türkiye (Voleybol maçı devam ediyor.)

Durum şuan 2-1 oldu. Türkiye setlerde 2-1 önde.

4. set başladı.

4. set skoru:

Rusya 25 - 14 Türkiye

Setlerde durum 2-1 Türkiye önde.

4. set tamamlandı.

DURUM ŞUAN SETLERDE 2-2 EŞİTLİK VAR.

...MAÇ DEVAM EDİYOR... 5. SET BAŞLAYACAK...

TÜRKİYE TOKYO 2020 VOLEYBOL PUAN DURUMU

B grubu puan durumu şöyle:

  1. İtalya : 9 puan
  2. ROC (Rusya) : 8 puan
  3. ABD : 8 puan
  4. Türkiye : 7 puan
  5. Çin : 1 puan
  6. Arjantin : 0 puan

Türkiye bugünkü Rusya maçını 3-0 veya 3-1 yenerse 10 puanla 2. sıraya yükselecektir.

OLASI RAKİPLERİMİZ KİMLERDİR?

- Grupta 4. olursak Brezilya'nın rakibi olacağız.

- Grupta 3. veya 2. olursak Güney Kora ya da Sırbistan'ın rakibi olacağız.

Eğer şuanda oynanan Rusya-Türkiye voleybol maçını 3-1 kazanırsak gruplarda 2. olacağız.

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Rusya - Türkiye voleybol maçı kaç kaç, maç bitti mi? Rusya (ROC) - Türkiye setler kaç kaç devam ediyor? Tokyo 2020 voleybol maç sonuçları! - Haberler
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