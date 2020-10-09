Rusya-Türkiye maçında Sloven hakem Matej Jug düdük çalacak
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Rusya-Türkiye maçında Sloven hakem Matej Jug düdük çalacak

09.10.2020 16:23 | Son Güncelleme: 09.10.2020 17:13

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya ile 11 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Sloven hakem Matej Jug yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya ile 11 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, milli takımın Rusya ile oynayacağı karşılaşmada Matej Jug görev yapacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.

Rusya ile Türkiye arasındaki karşılaşma saat 21.45'te VTB Arena'da oynanacak.

Rusya-Türkiye maçında Sloven hakem Matej Jug düdük çalacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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