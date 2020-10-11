Rusya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Rusya - Türkiye maçı hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi kapsmında Rusya ile Türkiye karşı karşıya geliyor. Rusya - Türkiye maçı hakemi kim? Futbol tutkunlarının merakla beklediği mücadele Pazar akşamı ekranlarda olacak. Rusya - Türkiye maçı detayları haberimizde.

Rusya - Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde mücadeleleriyle ekrana geliyor. Rusya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek maçın hakemi de merak konusu oldu. Öte yandan Rusya ve Türkiye ilk 11'leri de araştırılanlar arasında. Rusya - Türkiye maçı şifresiz mi? Rusya - Türkiye maçı hangi kanalda? İşte, detaylar...

RUSYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile mücadele edilecek. 11 Ekim 2020 Pazar günü Dinamo Merkez Stadyumu'nda oynanacak ve mücadele saat 21.45'de başlayacak.

RUSYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Rusya ile Türkiye'nin karşı karşıya geleceği karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

RUSYA - TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Rusya: Shunin, Cheryshev, Semenov, Kudryashov, Karavaev, Ozdoev, Gazinsky, Ionov, Miranchuk, Kuzyaev, Dzyuba.

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Ozan, Hakan, Cengiz, Efecan, Kenan, BuraK