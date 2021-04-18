Rusya'nın Türkiye kararı kendi ülkesini de vurdu: Kayıp 5 milyar ruble
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Rusya'nın Türkiye kararı kendi ülkesini de vurdu: Kayıp 5 milyar ruble

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Rusya'nın Türkiye'ye getirdiği uçuş yasağı iki ülkeyi de vurdu. Rusya'nın kararının ardından Türkiye'yi ziyaret edecek turist sayısında yaklaşık 500 binlik düşüş yaşanması beklenirken Rusya'daki kaybın ise 5 milyar ruble olduğu açıklandı.

Rusya Turizmciler Birliği Başkan Yardımcısı Yuriy Barzıkin, Türkiye'ye yönelik uçuş kısıtlamasından kaynaklanan kayıpların en az 5 milyar ruble olduğunu ve bu kayıpların 1 Haziran'dan sonra uçuşların tam teşekküllü başlaması ile telafi edilmesini umduğunu açıkladı.

"HÜKÜMETİN TEKRAR BİR PROGRAM BAŞLATACAĞINI UMUYORUZ"

Barzıkin, "Görevimiz sadece kaybı belirlemek değil, aynı zamanda öncelikle turistler ve tabii ki tur operatörleri için söz konusu kayıpları en aza indirecek mekanizmalar oluşturmak. Hükümetin tekrar bir sübvansiyon programı başlatacağını umuyoruz" dedi.

"RUSYA'NIN KARARI TÜRKİYE'YE 500 BİN TURİSTE MAL OLABİLİR"

Rusya, 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye'ye uçuşların kısıtlandığını duyurmuştu. Karar sonrası açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya'nın getirdiği seyahat kısıtlamasının Türkiye'yi ziyaret edecek turist sayısında yaklaşık 500 binlik düşüş yaşanmasına neden olabileceğini söyledi.

Rusya'nın Türkiye kararı kendi ülkesini de vurdu: Kayıp 5 milyar ruble
Rusya'nın Türkiye kararı kendi ülkesini de vurdu: Kayıp 5 milyar ruble

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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