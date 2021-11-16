Rusya için yapılan balıkçı gemisi teslim edildi

Altınova'daki Tersan Tersanesi, NB1096 inşa numaralı süper fabrika balıkçı gemisi olarak bilinen Georgiy Meshcheryakov isimli gemiyi Rusya'nın JSC "Okeanrybflot" şirketine teslim etti.

Georgiy Meshcheryakov isimli balıkçı gemisi boyutu ve özellikleri ile dünyanın en büyük fabrika balıkçı gemileri arasında yer alıyor.

Okhotsk Denizi'nde balık avlamak üzerine inşa edilen gemi, 4 bin 700 metreküp toplam kargo ambarı kapasitesi ile günde 450 metrik ton ürünü dondurabiliyor. 11 ay boyunca denizde avlanma yapabilen Georgiy Meshcheryakov 2 yılda tamamlandı.

Skipsteknisk tarafından tasarlanan gemi, 108,2 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde inşa edildi. Gemi 150 kişilik konaklama kapasitesine sahip.

AA / Güven Kaya - Ekonomi Haberleri

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