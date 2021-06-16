Rusya hocasından olay gönderme! Ronaldo'nun masadan kaldırdığı kolayı keyifle içti

Rusya Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, Finlandiya karşılaşması öncesi Cristiano Ronaldo'ya nazire yaptı. Kola şişesini masadan kaldırıp 'su için' diyen Ronaldo, bu hareketiyle gündemi sallamıştı. Rusya hocası Çerçesov ise olay olan kolayı açıp, yavaş yavaş yudumladı. Çerçesov'un bu hareketi Ronaldo'ya gönderme olarak yorumlandı.