Rusya, Aleksey Miranchuk'un attığı şık golle Finlandiya'dan 3 puan aldı

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu maçında Rusya, Miranchuk attığı golle Finlandiya'yı 1-0 mağlup etti. Ruslar, bu galibiyetle üst tura yükselme şansını artırdı. Turnuvada ilk kez yer alan Finlandiya ise ilk yenilgisini yaşadı.