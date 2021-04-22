Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz
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Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz

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Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA tedarik etmesi halinde, Ankara ile askeri ve teknik iş birliğini gözden geçireceklerini söyledi. Türk medyasının "Ankara'nın Ukrayna'ya SİHA ve İHA satmaya hazır olduğu" yönündeki manşetlerine atıfta bulunan Rus TASS haber ajansı ise, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ukrayna'ya destek veren ülkeleri tehdit eden açıklamasını yeniden gündeme getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün, Federal Meclis üyelerine hitap etti. Ülkesinin uluslararası toplumun tüm katılımcıları ile iyi ilişkiler kurma niyetinin kayıtsızlık ve zayıflık olarak algılanması halinde tepkilerinin sert olacağını söyleyen Putin "Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar" ifadelerini kullandı. Rusya lideri Putin'in konuşmasının ardından söz alan Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov'un gündeminde ise Türkiye vardı.

"HER BİR MESELEDE ÖZEL OLARAK O DURUMA BAKACAĞIZ"

Ankara'nın Ukrayna'ya insansız hava aracı göndermesi durumunda Rusya'nın Türkiye ile askeri-teknik iş birliğini askıya alıp almayacağı sorusuna yanıt veren Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, her konuyu ayrı başlık altında değerlendireceklerini belirterek, "Her bir meselede özel olarak o duruma bakacağız" ifadesini kullandı. Borisov, Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA tedarik etmesi halinde, Ankara ile askeri ve teknik iş birliğini gözden geçireceklerini söyledi.

Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz

RUS MEDYASININ GÜNDEMİ DE TÜRKİYE

Türk medyasının "Ankara'nın Ukrayna'ya SİHA ve İHA satmaya hazır olduğu" yönündeki manşetlerine atıfta bulunan Rus TASS haber ajansı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 12 Nisan'da, Moskova'nın Türkiye de dahil olmak üzere sorumlu ülkeleri "durumu ve Kiev rejiminin bitmek bilmeyen savaş açıklamalarını analiz etmeye çağırdığını ve onları bu militarist özlemleri beslememeleri konusunda uyardığı" yönünde haber geçti.

2019'DA BAYRAKTAR TB2 SATIN ALIP TEST ETTİLER

Haberde Ukrayna'nın 2019'da Türkiye'den Bayraktar TB2 insansız hava araçları satın alıp test ettiği ve bunları Türk firması ROKETSAN tarafından üretilen MAM-L akıllı mikro mühimmatlarla donatmayı planladığına yer verildi.

Yine haberde, Ukrayna'nın Ukrspetsexport şirketi Genel Müdürü Vadim Nozdrya'nın, Ekim 2020'de Kiev'in Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiğini ve Ukrayna ordusunun bu türden 48 İHA daha satın almayı planladığını söylediği aktarıldı.

Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz
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