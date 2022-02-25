Rusya'dan tehdit gibi Türkiye açıklaması! Doğal gaz fiyatlarına zam gelebilir - Haberler
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Rusya'dan tehdit gibi Türkiye açıklaması! Doğal gaz fiyatlarına zam gelebilir

Haberler.com, Mesut Şahin - Ekonomi
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Rusya-Ukrayna savaşıyla Avrupa'da doğal gaz fiyatları tavan yaptı. Bu gelişmenin Türkiye'ye yansıması merak konusu olurken, Rusya'dan konuya dair bir açıklama geldi. Rusya Enerji Bakanlığı, savaşın Türkiye'ye gaz teminatını etkilemeyeceğini ancak fiyatlarda artış olabileceğini ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı ve Rusya'ya yönelik alınan yaptırım kararları sonrası dünya genelinde doğal gaz fiyatlarında büyük artış yaşandı. Avrupa'da doğal gazın metreküp fiyatı yüzde 35 artarak 1.400 doları aştı. Doğal gazın metreküp fiyatının daha da artacağı tahmin ediliyor. Bu gelişmenin Türkiye'ye yansıması ise merak konusu.

Doğal Gaz fiyatlarıyla ilgili Rusya Enerji Bakanlığı'ndan Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Bakanlık savaşın gaz teminatı etkilemeyeceğini ama fiyatları etkileyebileceğini kaydetti.

Açıklama şöyle:

"Türkiye'ye gaz teminatında Ukrayna'daki durum nedeniyle bir sorun söz konusu değil ancak fiyatlarda artış olabilir"

Almanya, Rusya'nın ayrılıkçı bölgeleri tanımasıyla Kuzey Akım-2 projesinin durdurmuştu. Kuzey Akım 2 projesiyle, yılda 55 milyar metreküplük ilave Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyordu. Projenin toplam maliyetinin de 10 milyar euro civarında olacağı belirtilmişti. Fakat proje, enerji üretiminde nükleer ve kömürü terk ederek yenilebilir enerji çalışmaları sürecini yürüten Almanya'nın Rusya gibi siyasi anlamda rakip sayılabilecek bir ülkeye enerji bağlılığı yaratacağı gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Almanya'nın ve batının yaptırımları sonrası ise Rusya elindeki gaz kozunu oynamıştı. Rusya, gelişmeler sorası Avrupa'yı gazı pahalı satmakla tehdit etti. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kuzey Akımı 2'nin sertifika sürecinin durdurulması yaptırımı için "Avrupalıların doğal gaza 2.000 euro ödeyeceği yeni dünyaya hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya işgal başlatan Rusya'ya Avrupa Birliği darbesi! Finans ve enerji gibi alanlarda yeni yaptırımlar geliyorUkrayna'ya işgal başlatan Rusya'ya Avrupa Birliği darbesi! Finans ve enerji gibi alanlarda yeni yaptırımlar geliyor

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Doğal gaz, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (9)

ismail bey :

Uluslararası ilişkilerde dost düşman yoktur. Ülkenin o günki menfaatleri uyarınca gerekli olan adımlar atılır. Rusyayıda, ukraynayıda küstürmeden bu işten sıyrılmamış lazım...

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Murat ÖREN:

Mart Nisan kış bitti sayılır. Hemen gaza gelmeyin.

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Orhan bilgin:

DUNYA BOYLEDIR eskıden boyleydı sımdıde ayagını yorganına gore uzatacaksın kendı yagında kavurup gıdeceksın 10 tane nuklerr tesıs olsaydı elektrıkle cat pat ısınırdık her yerde gec kalmısız.demokrası demeyın sıyasetcıler calısmayı uretımı asılayın mıllete

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