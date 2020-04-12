Rüştü Reçber: Süreci atlatan biri olarak söylüyorum, bu işin şakası yok Koronavirüs tedavisinin ardından taburcu olan eski milli file bekçisi Rüştü Reçber, "Doktorlarımızın yoğun çabası ve uyguladıkları tedaviyle virüsü yenmeyi başarabildik.



- İstanbul Koronavirüs tedavisinin ardından taburcu olan eski milli file bekçisi Rüştü Reçber , "Doktorlarımızın yoğun çabası ve uyguladıkları tedaviyle virüsü yenmeyi başarabildik. Bu zorlu süreci atlatan biri olarak söylüyorum ki bu işin şakası yok. Herkesin ciddiye alması gerektiğini söylüyorum" dedi. Kariyerinde Barcelona , Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük takımlarda forma giyen milli kaleci Rüştü Reçber'in geçtiğimiz haftalarda covid-19 testi pozitif çıkmış, ardından da hastanede tedavi altına alınmıştı. Bir süre tedavi gören ve daha sonra taburcu edilen Rüştü Reçber, son testinin negatif çıktığını açıklamıştı. Kendisinin virüsü yendiğini ancak, zor bir süreç atlattığının altını çizen eski milli eldiven, "Herkese merhaba, bir çoğunuz bildiği gibi yakın zamanda Covid-19'a yakalandım. Benim için zor bir süreçti. Doktorlarımızın yoğun çabası ve uyguladıkları tedaviyle virüsü yenmeyi başarabildik. Bu zorlu süreci atlatan biri olarak söylüyorum ki bu işin şakası yok. Herkesin ciddiye alması gerektiğini söylüyorum. Bizlerin iyiliği için devletimizin koyduğu kurallara uyalım. Temastan uzak duralım, mesafemizi iyi ayarlayalım. Olmazsa olmazımız evde kalalım. Türkiye ve insanlık olarak bu savaşı kazanabilecek inancımız ve gücümüz var. Yeter ki sabredelim" ifadelerini kullandı.- İstanbul Kaynak: DHA