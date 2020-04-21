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Frank Rijkaard, Rüştü Reçber, Koronavirüs, Barcelona, Spor

Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi

Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber, İspanyol basınına yeni açıklamalar yaptı. Türk futbolunun efsane kalecisi, Barcelona'da kendisini istemeyen ismin bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Frank Rijkaard'ın olduğunu söyledi.

21.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:05
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi

Rüştü Reçber, Barcelona'da forma giydiği dönemde teknik direktör Frank Rijkaard ile yaşadığı sorunları ve koronavirüs salgını ile ilgili İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

Barcelona'nın kendisine koronavirüs tedavisi sürecinde büyük destek verdiğini söyleyen efsane isim, "Koronavirüs süreci boyunca birçok insanın desteğini aldım. Barcelona kulübü de beni unutmadığını gösterdi ve destek verdi. Eski başkan Sandro Rosell de beni aradı. Onun haricinde de birçok kişi aradı" dedi.

"RIJKAARD BENİ İSTEMEDİ VE BANA GÜVENMEDİ"

Barcelona'da forma giydiği dönem hakkında da sözlerine devam eden Reçber, "Barcelona'yı hayalimi gerçekleştirdiğim bir aşama olarak görüyorum, çok mutlu olmuştum. Açıkçası orada fazla kalamadım. O dönemki hocamız olan Frank Rijkaard'ın tutumunu beğenmedim. Çünkü ilk günden beri beni istemedi ve bana güvenmedi" şeklinde konuştu.

"YAVAŞ YAVAŞ KENDİME GELİYORUM"

Son olarak sağlığı hakkında konuşan Reçber, "Yavaş yavaş kendime geliyorum. Sağlığım her geçen gün daha iyiye gidiyor. Vücudum biraz zayıf düştü, çok yoğun bir tedaviyle yüzleşmek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

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