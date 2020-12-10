Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası devam ediyor (3)
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Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası devam ediyor (3)

10.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:31

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, büyükler kategorisi eleme müsabakalarıyla devam ediyor.

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, büyükler kategorisi eleme müsabakalarıyla devam ediyor.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde, büyükler kategorisinde eleme müsabakaları yapılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çeşitli önlemlerin aldığı şampiyonaya, 19 ülkeden 117 sporcu katılıyor.

Organizasyonda Türkiye adına yarışan Ümit Şamiloğlu, İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal, müsabakalarda performans sergiliyor.

Salonda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin sık sık uyarı yapılıyor.

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası devam ediyor (3)
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası devam ediyor (3)
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası devam ediyor (3)
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası devam ediyor (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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