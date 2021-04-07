Rumen Hakem, maçını yönettiği Haaland'ı imza almak için durdurunca ortalık karıştı! İşte o görüntüler
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Rumen Hakem, maçını yönettiği Haaland'ı imza almak için durdurunca ortalık karıştı! İşte o görüntüler

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Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City-Borussia Dortmund maçından sonra, çizgi hakemi Rumen Octavian Sovre, Erling Haaland'dan imza istemesi olay yarattı. Haaland, hakemin isteğini geri çevirmezken, Avrupa'daki yorumcular ünlü yorumcular da durumun etik olmadığını söyledi, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ise durumu doğal karşıladı.

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Borussia Dortmund'u ağırlayan Manchester City, 90. dakikada attığı golle 2-1 galip gelirken, Alman ekibinin yıldız forveti Erling Haaland gol orucunu bozamadı. Ancak Marco Reus'un 84. dakikada attığı golün asistini yapan Norveçli forvet, maçtan sonra koridorda hakeme imza vermesiyle de gündeme oturdu. Kritik maçta yan hakem olarak görev yapan Rumen Octavian Sovre, karşılaşma sonrası koridorda yakaladığı Haaland'ın, sarı ve kırmızı kartlarına imza atmasını istedi.

"BU DOĞRU DEĞİL"

Norveçli futbolcu Sovre'nin bu talebini karşılıksız bırakmazken, görüntüler olay oldu. Manchester United'ın eski orta sahası Owen Hargreaves, yorum yaptığı kanalda, "Bir futbolcuya hayran olabilirsiniz, ancak bunu diğer oyuncuların önünde yapamazsınız. Bana doğru gelmiyor" ifadelerini kullandı.

RUMEN HAKEMLER DİKKATTE

İngiltere'deki birçok futbol yorumcusu, Rumen hakemin yaptığı hareketin etik kurallar dışında olduğuna dikkat çekerken Rumen hakemlerin Şampiyonlar Ligi maçlarında yaptığı hatalara değinildi. Sezon başında oynanan PSG-Başakşehir maçında da Demba Ba'ya ırkçı sözler sarf eden Rumen hakem nedeniyle maç ertelenmişti.

"BELKİ DE HAALAND HAYRANI!"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ise yaşanan durumu sorun etmezken şu sözleri sarf etti: Evet bana söylediler, ama görmedim. Belki de Haaland'ın hayranı. Neden olmasın? Hakemler harikaydı. Oyunda bir sorun olmadı. Penaltımızı da VAR iptal etti ve karar doğruydu. Belki de imzayı oğlu veya kızı için aldı. Hakemler iyi iş çıkardı, bunun dışında bir şey yok.

Rumen Hakem, maçını yönettiği Haaland'ı imza almak için durdurunca ortalık karıştı! İşte o görüntüler
Rumen Hakem, maçını yönettiği Haaland'ı imza almak için durdurunca ortalık karıştı! İşte o görüntüler
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