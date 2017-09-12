Rumen Futbolcu Torje: Daum, Bize 35 Tonluk Takım Otobüsünü İttirdi

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor forması giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Gabriel Torje, Christoph Daum hakkında ilginç açıklamalar yaptı.

Rumen basınına konuşan tecrübeli isim, milli takımda görevden alınan teknik direktör Daum'la ilgili şunları ifade etti:

"ANTRENMANDA KONUŞULMASINDAN HOŞLANMAZDI"

"Daum konuşan futbolcuları sevmezdi. Mesela siz şaka yapmayı seviyorsunuz ve antrenmanda konuşuyorsanız o bundan hoşlanmazdı ve bu tarz oyuncuları bir bir eledi."

"TAKIM OTOBÜSÜNÜ İTTİRDİ"

Torje, Daum'un milli takımda yaptığı ilginç hareketlere örnek olarak şunu söyledi:

"Bir gün bizden 35 tonluk takım otobüsünü itmemizi istedi. Danimarka maçına hazırlanıyorduk. Amacının bize takım halinde hareket edersek neleri başarabileceğimizi göstermek olduğunu söyledi."