Ruben Aguilar AS Monaco'nun Yeni Tankı
26 yaşındaki Ruben Aguilar AS Monaco formasıyla çıktığı maçlarda rakip ataklarını perişan etmeye devam ediyor. Bizde sizler için AS Monaco'nun yeni duvarlarından Aguilar'ın görüntülerini derledik, keyifli seyirler.
18.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:20
26 yaşındaki Ruben Aguilar AS Monaco formasıyla çıktığı maçlarda rakip ataklarını perişan etmeye devam ediyor. Bizde sizler için AS Monaco'nun yeni duvarlarından Aguilar'ın görüntülerini derledik, keyifli seyirler.
Kaynak: Dugout
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