RTÜK'ten aralarında Spotify'ın da olduğu 4 siteye erişim engeli uyarısı! 72 saat süre tanındı
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RTÜK'ten aralarında Spotify'ın da olduğu 4 siteye erişim engeli uyarısı! 72 saat süre tanındı

12.10.2020 13:00 | Son Güncelleme: 12.10.2020 14:30

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, aralarında Spotify ile Foxplay'in de bulunduğu internet ortamında lisansı olmadan yayın hizmeti yaptığını tespit ettiği 4 internet sitesine 72 saat süre tanıdı.

RTÜK'ten yapılan duyuruda, 'www.medyaporttv.com', 'www.paylasfm.com', 'https://open.spotify.com' ve 'https://www.foxplay.com.tr/' internet sitelerinin, yayın lisansı almadan yayın hizmeti yaptığının tespit edildiği belirtildi.

LİSANS ÜCRETİNİ PEŞİN ÖDEYENLER YAYINA DEVAM EDEBİLİR

Duyuruda Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 'internet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri' başlıklı 10'uncu maddesine işaret edilerek, söz konusu internet sitelerinin, internet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak yayın lisansı başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde 3 ay süresince yayınlarına devam edebileceği hatırlatıldı.

72 SAAT SÜRE TANINDI

Açıklamada, belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre içinde hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave 3 ay daha yayın hizmetlerinin sunabileceği vurgulanarak, "Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben 72 saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hakiminden söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ihtar olunur" denildi.

RTÜK'ten aralarında Spotify'ın da olduğu 4 siteye erişim engeli uyarısı! 72 saat süre tanındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

Haber Yorumları (1)
ADAM: Spotify dan ne istediniz la önce gidin dandik ahlaksızlık dolu türk dizilerini yasaklayın
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
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