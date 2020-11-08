RTÜK Başkanı Şahin'den istifa ettiği öne sürülen Berat Albayrak'a destek mesajı: Kutlu davamızın vazgeçilmezi
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RTÜK Başkanı Şahin'den istifa ettiği öne sürülen Berat Albayrak'a destek mesajı: Kutlu davamızın vazgeçilmezi

08.11.2020 23:57 | Son Güncelleme: 09.11.2020 00:08

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından yapılan istifa paylaşımının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Gece gündüz demeden ter döken Berat Albayrak kutlu davamızın vazgeçilmezidir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yaklaşık 5 yıldır sürdüğü bakanlık görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

"BİZİM DAVAMIZ KARDEŞLİK DAVASIDIR"

Bakan Albayrak'ın istifa ettiği yönündeki iddialar sonrasında açıklama yapan isimlerden biri de RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin oldu. Şahin,"Bizim davamız kardeşlik davasıdır. Ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için ailesinden fedakarlık ederek gece gündüz demeden ter döken Berat Albayrak kutlu davamızın vazgeçilmezidir."

RTÜK Başkanı Şahin, istifa ettiği öne sürülen Berat Albayrak'a destek mesajı paylaştı

NE OLMUŞTU?

Bakan Albayrak'ın Instagram hesabından istifa ettiğine yönelik paylaşım yapılmıştı. Albayrak'ın paylaşımında "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım" ifadeleri kullanıldı.

RTÜK Başkanı Şahin'den istifa ettiği öne sürülen Berat Albayrak'a destek mesajı: Kutlu davamızın vazgeçilmezi

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