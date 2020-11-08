RTÜK Başkanı Şahin'den istifa ettiği öne sürülen Berat Albayrak'a destek mesajı: Kutlu davamızın vazgeçilmezi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından yapılan istifa paylaşımının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Gece gündüz demeden ter döken Berat Albayrak kutlu davamızın vazgeçilmezidir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yaklaşık 5 yıldır sürdüğü bakanlık görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

"BİZİM DAVAMIZ KARDEŞLİK DAVASIDIR"

Bakan Albayrak'ın istifa ettiği yönündeki iddialar sonrasında açıklama yapan isimlerden biri de RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin oldu. Şahin,"Bizim davamız kardeşlik davasıdır. Ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için ailesinden fedakarlık ederek gece gündüz demeden ter döken Berat Albayrak kutlu davamızın vazgeçilmezidir."