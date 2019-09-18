Rpa Teknolojisi Hangi Alanlarda Kullanılabilir?
KPMG Türkiye Danışmanlık Direktörü Sezgin Topçu, RPA teknolojisinin hangi alanlara entegre edilebileceğini Wise TV'ye anlattı.
KPMG Türkiye Danışmanlık Direktörü Sezgin Topçu, RPA teknolojisinin hangi alanlara entegre edilebileceğini Wise TV'ye anlattı. RPA teknolojisinin sektörler arasında farklılık gösterebildiğini ifade eden Topçu, RPA'nın kullanım alanlarını; "Çok fazla tekrar eden işlemler, operasyon yoğun iş süreçlerinde, kullanıcıların inisiyatif alması gerekmeyen, kurala bağlı standart süreçlerde kullanılabildiğini görüyoruz." diyerek tanımladı. Teknolojinin; IT, insan kaynakları ve finans süreçlerinde ve şirketlerin arka ofislerinde de kullanılabileceğini ifade etti.