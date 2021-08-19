Royal Hastanesi Bandırmaspor transferi kapattı
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Royal Hastanesi Bandırmaspor transferi kapattı

Royal Hastanesi Bandırmaspor transferi kapattı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de yeni sezona Denizlispor deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetle başlayan Royal Hastanesi Bandırmaspor, Eskişehirspor'dan ayrılan Mehmet Özcan'ı kadrosuna kattı.

TFF 1'inci Lig'de yeni sezona Denizlispor deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetle başlayan Royal Hastanesi Bandırmaspor, Eskişehirspor'dan ayrılan Mehmet Özcan'ı kadrosuna kattı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Bordo-beyazlı kulübün başkanı Onur Göçmez, Mehmet Özcan takviyesiyle transferi kapattıklarını söyledi.

"TRANSFERLERİN YÜZDE 95'İNİ SEZON ÖNCESİ KAMPINA YETİŞTİRDİK"

Transferde hedefledikleri noktaya ulaştıklarını belirten Göçmez, "Önce hocamız Mustafa Gürsel ile anlaşıp, takımın başına getirdik. Ardından transferlerin yüzde 95'ini sezon öncesi kampına yetiştirdik. Genç ve dinamik bir takım kurduk. Yaş ortalaması 26 olan bir takıma sahibiz. Sezona da galibiyetle başladık. Bundan sonra artık söz sırası teknik heyet ve oyuncularda" dedi.

Bandırmaspor sezonun ikinci haftasında 22 Ağustos Pazar günü sahasında Menemen Belediyespor ile karşılaşacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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