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Futbol: TFF 1. Lig

AA / Ahmet Pesen - Haberler | Spor
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bandırma 17 EylülHakemler: Turgut Doman, Gökmen Baltacı, Mehmet AkıncıkRoyal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Lokman Gör, Manaj, Kerim Avcı (Dk. 78 Mehmet Özcan), Okan Alkan (Dk. 65 Bilal Ceylan), Landel, Doğan Can Davas, Akabueze (Dk. 78 Abdullah Balıkçı), Burak Süleyman (Dk.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Turgut Doman, Gökmen Baltacı, Mehmet Akıncık

Royal Hastanesi Bandırmaspor : Gökhan Değirmenci, Lokman Gör, Manaj, Kerim Avcı (Dk. 78 Mehmet Özcan ), Okan Alkan (Dk. 65 Bilal Ceylan), Landel, Doğan Can Davas, Akabueze (Dk. 78 Abdullah Balıkçı), Burak Süleyman (Dk. 62 Pucko), Gökay Güney, Süleyman Luş

Eyüpspor : Emrullah Şalk, Mezague, Muhammed Akarslan, Stancu (Dk. 68 Umut Bulut), Timur Temeltaş (Dk. 46 Taşkın İlter), Kemal Tokak, Bülent Uzun (Dk. 83 Yalçın Kılınç), Uğur Akdemir (Dk. 15 Mikail Okyar), Bekir Yılmaz, Caner Hüseyin Bağ, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 68 Mete Kaan Demir)

Goller: Dk. 84 Doğan Can Davas (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 43 Stancu, Dk. 74 Mete Kaan Demir (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Lokman Gör, Dk. 67 Gökay Güney (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 29 Mezague (Eyüpspor)

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti.

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

AA / Ahmet Pesen - Spor Haberleri
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