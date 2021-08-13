Rosoboroneksport, IDEF 2021'de Rus ürünlerini tanıtacak
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Rosoboroneksport, IDEF 2021'de Rus ürünlerini tanıtacak

Rosoboroneksport, IDEF 2021'de Rus ürünlerini tanıtacak
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport, 17-20 Ağustos'ta düzenlenecek 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) 400'den fazla ürünle yer alacak.

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport, 17-20 Ağustos'ta düzenlenecek 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) 400'den fazla ürünle yer alacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, IDEF 2021'de tanıtılacak ürünler arasında 5. nesil "SU-57E" savaş uçağı, Tayfun-K serisinden "K-63969" aracı, keşif-savaş "Orion-E" insansız hava aracı, özel harekat BK-16E botu ve "Msta-S" obüs sistemi gibi geniş yelpazedeki ürünler bulunuyor.

Ayrıca şirketin standında, Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh bünyesindeki önde gelen üreticilerin de ürünleri tanıtılacak. Rosoboroneksport, fuar çerçevesinde askeri ve sivil amaçlı kullanılan 400'den Rus ürünü hakkında bilgi verecek.

Şirket, fuar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer ülkelerden katılımcılarla görüşmeler de yapacak.

Rosoboroneksport, IDEF 2021'de Rus ürünlerini tanıtacak
Rosoboroneksport, IDEF 2021'de Rus ürünlerini tanıtacak
Rosoboroneksport, IDEF 2021'de Rus ürünlerini tanıtacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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