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Rönesans, Türkmenistan'da inşa ettiği enerji santralini salgına rağmen erken tamamladı

AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
Rönesans, Türkmenistan'da inşa ettiği enerji santralini salgına rağmen erken tamamladı

Rönesans Holding bünyesinde faaliyet gösteren Rönesans Endüstri Tesisleri, Türkmenistan'da Sumitomo Corporation & Mitsubishi Power ile inşa ettiği Zerger Enerji Santrali'ni salgına rağmen proje bitiş tarihinden önce tamamladı.

Rönesans Holding bünyesinde faaliyet gösteren Rönesans Endüstri Tesisleri, Türkmenistan'da Sumitomo Corporation & Mitsubishi Power ile inşa ettiği Zerger Enerji Santrali'ni salgına rağmen proje bitiş tarihinden önce tamamladı.

Rönesans Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Zerger Enerji Santrali, Türkmenistan, Japonya ve Türkiye'den devlet erkanı ve şirket temsilcilerinin katıldığı açılış töreniyle faaliyete geçti.

Rönesans Endüstri Tesisleri, Türkmenistan'n Lebap vilayeti Çarçev ilçesinde, Sumitomo Corporation & Mitsubishi Power ile yürüttüğü Zerger 3x144 MW (ISO) Basit Çevrim Enerji Santrali Projesi'ni salgın şartlarına rağmen proje bitiş tarihinden önce başarıyla tamamlayarak teslim etti.

Türkmenistan'da "ilk Japon teknoloji santrali" olarak adlandırılan projenin açılış törenine, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Purçekov Çarymyrat Hyvaliyeviç, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Devlet Bakanı Ejima Kiyosh, Türkmenistan Sanayi ve İnşaat İmalat Bakanı Annamammedov Baymurat Ilmuradoviç, Türkmenistan Enerji Bakanı Rejepmyradov Hajymuhammet Saparmuhammedoviç, Türkmenistan İnşaat ve Mimarlık Bakanı Orunov Guvanç Dövletmammedoviç, Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, Sumitomo Corporation Central Eurasia Başkanı ve CEO'su Ohashi Daisuke, Mitsubishi Heavy Industries Başkan Yardımcısı ve Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölge Müdürü Kentaro Hosomi, Mitsubishi Power CEO'su Carlos Gonzalez Peton, Rönesans Endüstri Tesisleri Türkmenistan Ülke Müdürü Mehmet Kayalar, Rönesans Endüstri Tesisleri Enerji Grubu Başkanı Günalp Sağlam ile çok Türkmenistanlı ve Japon üst düzey yetkili iştirak etti.

Sumitomo Corporation ve Japon Ekipman Üreticisi (OEM) Mitsubishi Power ile iş birliği içinde ilk EPC Projesini tamamlayan Rönesans Endüstri Tesisleri, santral destek ünitelerinin ön ve detay dizayn mühendislik işlerinin tamamlanmasından türbin ve jeneratör için inşaat dizayn işlerine, santralin bütün yapım işlerinin tamamlanmasından ön devreye alma işlemlerinin yapılarak santralin çalışmaya hazır hale getirilmesine kadar üstlendiği sorumlulukları yerine getirdi.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri
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Haber: Rönesans, Türkmenistan'da inşa ettiği enerji santralini salgına rağmen erken tamamladı - Haberler Ekonomi
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