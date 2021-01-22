Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı

Yıllar önce dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'yu reddettiğini belirten Türk model Cansu Taşkın, yıldız futbolcuyla ilgili gelen soru üzerine "O konu benim için kapandı" dedi.

Cansu Taşkın, üç yıl önce dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kendisine attığı mesaj hakkındaki soruya yanıt verdi.

Ronaldo hakkında konuşmak istemediğini belirten 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni, "Bu konu kapandı benim için kapandı" dedi. Cansu Taşkın, geçtiğimiz yıllarda Cristiano Ronaldo'nun kendisini İspanya'ya davet ettiğini ancak bu teklifi kabul etmediğini söylemişti.

VERDİĞİ PARTİYLE TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

Cansu Taşkın ve arkadaşları, koronavirüs salgınına rağmen geçtiğimiz ay evde doğum günü partisi yapmıştı. Çok sayıda davetlinin katıldığı partiden görüntüler tepki çekmişti. Taşkın, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren abisinin, geçtiğimiz günlerde evinde verdiği doğum günü partisinde hastalığa yakalandığı iddiasını yalanlamıştı.