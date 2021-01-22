Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı

22.01.2021 20:45 | Son Güncelleme: 22.01.2021 21:13
Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı

Yıllar önce dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'yu reddettiğini belirten Türk model Cansu Taşkın, yıldız futbolcuyla ilgili gelen soru üzerine "O konu benim için kapandı" dedi.

Cansu Taşkın, üç yıl önce dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kendisine attığı mesaj hakkındaki soruya yanıt verdi.

Ronaldo hakkında konuşmak istemediğini belirten 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni, "Bu konu kapandı benim için kapandı" dedi. Cansu Taşkın, geçtiğimiz yıllarda Cristiano Ronaldo'nun kendisini İspanya'ya davet ettiğini ancak bu teklifi kabul etmediğini söylemişti.

Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı

VERDİĞİ PARTİYLE TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

Cansu Taşkın ve arkadaşları, koronavirüs salgınına rağmen geçtiğimiz ay evde doğum günü partisi yapmıştı. Çok sayıda davetlinin katıldığı partiden görüntüler tepki çekmişti. Taşkın, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren abisinin, geçtiğimiz günlerde evinde verdiği doğum günü partisinde hastalığa yakalandığı iddiasını yalanlamıştı.

Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı
Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı
Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Sezen Aksu Jennifer Lopez Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Fatih Terim Serdar Aziz Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Türk Tarım Konya Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 21:22:20. #1.15#
title