Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi kıyaslaması istenen Liverpool Teknik Dİrektörü Jurgen Klopp, Messi'yi daha çok beğendiğini dile getirdi.

Liverpool'un Alman teknik direktörü Jurgen Klopp, kendisine yöneltilen "Ronaldo mu, Messi mi daha iyi?" sorusuna, oyuncuların analizini yaparak detaylı bir cevap verdi.

"Bana göre Messi daha iyi" diyen Klopp, "İkisine karşı da oynadık ve onları savunmanın neredeyse imkansız olduğunu yaşayarak gördük" dedi.

Portekizli oyuncunun kusursuz bir profesyonel olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Messi'yi daha çok beğeniyorum; ama mükemmel bir futbolcu tarif etmemi isterseniz, size Ronaldo gibi hızlanan, koşan ve sıçrayan birini tasvir ederdim" ifadesini kullandı.

"MESSİ İMKANSIZ İŞLER YAPIYOR"

53 yaşındaki menajer, Messi'nin imkânsız gibi görünen işleri zorlanmadan yapmasının kendisini büyülediğini de sözlerine ekledi.