Portekizli Cristiano Ronaldo'nun Sevincinde Türk Bayrağı Dikkat Çekti
Dünya Kupası B Grubundan oynanan Portekiz-Fas maçında 5. dakikada ağları havalandıran Ronaldo'nun gol sevincinde Türk bayrağı ile denk geldiği kare sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
Dünya Kupası B grubunda ikinci maçların heyecanı Portekiz-Fas maçıyla başladı. Portekiz'i henüz 5.dakikada 1-0 öne geçiren Ronaldo'nun gol sevincinde Türk bayrağı ile denk geldiği o kare sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
B grubundaki ilk maçta İspanya karşısında hat-trick yaparak Dünya Kupası'na müthiş bir başlangıç yapan Portekizli Ronaldo, ikinci maçta da hız kesmedi…
TÜRK BAYRAĞI DİKKAT ÇEKTİ
Portekiz karşısında henüz 5.dakikada kornerden gelen ortaya iyi yükselerek kafayla golü bulan Ronaldo müthiş bir sevinç yaşadı. O sırada tribünlerde açılan bir Türk bayrağı da dikkat çekti. Reuters'ın çektiği fotoğrafta Türk bayrağı ile aynı kareye giren Ronaldo'nun çılgın sevinci sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
YORUMLAR (19)
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Iktıdara gelince türk mıllo takımındaki oyuncaların hepsini kovup yabancıları milli yapıp messı ronoldayu salah ı getireceğiz söz veriyoruz tutmazsak namerdızCevap Yaz 1 11 Yayından KaldırBAHCE: Sen o partinin ayagın tozu olamasınyobaz12 1 Yayından Kaldır
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Sevindigimiz seye bakk. Bizimkiler para avcisi izlesinler adam cr7 Q7Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Türk Bayrağı en şanlı bayraktır..!!!Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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acınacak durumCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır