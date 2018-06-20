Portekizli Cristiano Ronaldo'nun Sevincinde Türk Bayrağı Dikkat Çekti

Dünya Kupası B grubunda ikinci maçların heyecanı Portekiz-Fas maçıyla başladı. Portekiz'i henüz 5.dakikada 1-0 öne geçiren Ronaldo'nun gol sevincinde Türk bayrağı ile denk geldiği o kare sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

B grubundaki ilk maçta İspanya karşısında hat-trick yaparak Dünya Kupası'na müthiş bir başlangıç yapan Portekizli Ronaldo, ikinci maçta da hız kesmedi…

TÜRK BAYRAĞI DİKKAT ÇEKTİ

Portekiz karşısında henüz 5.dakikada kornerden gelen ortaya iyi yükselerek kafayla golü bulan Ronaldo müthiş bir sevinç yaşadı. O sırada tribünlerde açılan bir Türk bayrağı da dikkat çekti. Reuters'ın çektiği fotoğrafta Türk bayrağı ile aynı kareye giren Ronaldo'nun çılgın sevinci sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.