Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye ortalığı karıştıracak kalpli mesaj: Aman duymasın - Haberler Spor
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Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye ortalığı karıştıracak kalpli mesaj: Aman duymasın

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PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi'nin paylaşımına, Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, kalp ve alev emojisi attı. Rodriguez ayrıca Arjantinli yıldızın paylaşımına "Ronaldo'ya söylemeyin" şeklinde bir yorum bıraktı.

Lionel Messi'nin paylaşımına Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguezv'in yaptığı yorumlar sosyal medyada gündeme oturdu.

"RONALDO'YA SÖYLEMEYİN"

Arjantinli yıldız futbolcu Messi'nin Facebook'ta paylaşılan fotoğrafına kalp ve alev emojisi bırakan Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, "Ronaldo'ya söylemeyin" şeklinde bir yorum yaptı. Bu hareket sosyal medyada büyük ses getirirken, Rodriguez'in yorumuna etkileşim yağdı.

Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye kalpli mesaj: Aman duymasın

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