Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi Neymar ve DJ Snake'in ardından Cristiano Ronaldo'nun oyuncu sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi. Filmi izleyen Rodriguez, sosyal medya hesabından paylaşarak beğendiğini söyledi.

Brezilyalı futbolcu Neymar ve ünlü DJ Snake'in ardından "7. Koğuştaki Mucize" filmini izleyenler arasına Meksikalı oyuncu Thalia ile Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de katıldı.

FİLMİN TANITIMINI PAYLAŞTI

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ise sosyal medya hesabından filmin tanıtımını paylaşarak, "Güzel film, siz izlediniz mi?" ifadelerini kullandı.

NEYMAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Futbolcu Neymar, geçtiğimiz günlerde başrolünü Aras Bulut İynemli'nin oynadığı 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi. Sosyal medya hesabında 137 milyon takipçisi olan Neymar, filmi herkese önerdi. Neymar, film için "Çocuğu olanlar benim bu filmi izledikten sonraki duygularımı daha iyi anlar. Çok güzel film, izlerken çocuklar gibi ağladım" ifadelerini kullanmıştı.

Neymar'ın paylaşımını gören yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli, sosyal medya hesabından"Teşekkürler! Hep sağlıklı ve sevgi dolu olmanı dilerim" demişti.