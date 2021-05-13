Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek

Juventus'un hem lig hem de Avrupa'da aldığı kötü sonuçlardan sonra takımın süperstarı Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız futbolcunun annesi Dolores Aveiro ise oğlunun yeni adresinin neresi olacağına dair çarpıcı bir açıklamada bulundu. Aveiro, "Ronaldo ile konuşacağım ve gelecek sezon Sporting'e dönmesi için ikna etmeye çalışacağım. Gelecek yıl Alvalade Stadı'nda Sporting'in formasıyla mücadele verecek." ifadelerini kullandı.