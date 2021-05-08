Ronaldo futbolu bıraktı mı? Cristiano Ronaldo son maçı ne zaman olacak?
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Ronaldo futbolu bıraktı mı? Cristiano Ronaldo son maçı ne zaman olacak?

Ronaldo futbolu bıraktı mı? Cristiano Ronaldo son maçı ne zaman olacak?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Cristiano Ronaldo futbolu bıraktı mı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Portekizli starın Dünya Kupası'nın ardından kulüp kariyerine devam etme ihtimali çok zayıf. İtalyan ekibi Juventus'la önümüzdeki sezon mukavelesi dolacak Ronaldo, kulübünden kalması için bir çağrı almadı. Ronaldo futbolu bıraktı mı? sorusu cevap buldu...

Daha önce teknik adamlık ve yöneticilik düşünmediğini ifade eden Ronaldo'nun futbol dünyasında nasıl bir yerde olacağı merak ediliyor. Peki, Ronaldo futbolu bıraktı mı? Cristiano Ronaldo futbolu bıraktı mı?

CRISTIANO RONALDO FUTBOLU BIRAKTI MI?

Bir nesil onunla büyüdü, Messi'yle tarihi rekabetine şahit oldu. Ancak yıllar Cristiano Ronaldo'nun futbol oynamasına artık müsaade etmiyor. Portekizli star, bu sezon Şampiyonlar Ligi ve İtalya Ligi'ne havlu attı. Juventus'ta beklediği başarıları yakalayamadı. Daha fazla kendini yıpratmak istemeyen Cristiano, 2022 Dünya Kupası'nın kariyerinin son Dünya Kupası olacağını açıkladı. Ronaldo'nun Dünya Kupası'nın ardından kulüp kariyerini sürdürmesi beklenmiyor.

75 KEZ KÜRSÜYE ÇIKTI

Cristiano Ronaldo, bugüne kadar hem bireysel hem takımlarıyla toplamda 75 kez kürsüye çıktı. 5 kez Ballon D'or, 5 kez Şampiyonlar Ligi kazandı. 17 kez gol kralı oldu, 2 kere "Dünya'da Yılın Futbolcusu" ödülüne layık görüldü.

TÜM ZAMANLARIN EN GOLCÜSÜ

Cristiano Ronaldo, 759 gollü Josef Bican'ı da geçerek tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. Messi halen 759 golü geçebilmiş değil. 2022'nin sonuna dek bu iki starın rekabetini izlemeye devam edeceğiz.

36 yaşındaki yaşayan efsane Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nın kendisi için son Dünya Kupası olduğunu açıkladı.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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