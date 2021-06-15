Ronaldo basın toplantısında gazlı içecek şişelerini masadan kaldırarak 'Su için' mesaj verdi

EURO 2020 F Grubu'nda Macaristan'la karşılaşacak Portekiz'de Cristiano Ronaldo karşılaşma öncesinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Yıldız futbolcunun, basın toplantısında gazlı içecek şişelerini kenara koyarak, "Su için" demesi gündeme oturdu.

Portekiz'in Macaristan'la oynayacağı maç öncesi Cristiano Ronaldo, basın toplantısındaki davranışıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SU ŞİŞESİNİ GÖSTEREREK MESAJ VERDİ

Yıldız futbolcu teknik direktörüyle geldiği basın toplantısında yerine oturduktan sonra önündeki gazlı içecek şişelerini kaldırdı. Ronaldo'nun bu hamlesi dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu sonrasında diğer tarafındaki su şişesini gösterdi ve "Su için" mesajı verdi.