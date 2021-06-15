Ronaldo basın toplantısında gazlı içecek şişelerini masadan kaldırarak 'Su için' mesaj verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ronaldo basın toplantısında gazlı içecek şişelerini masadan kaldırarak 'Su için' mesaj verdi

Ronaldo basın toplantısında gazlı içecek şişelerini masadan kaldırarak 'Su için' mesaj verdi
Haberler.com - Haberler | Spor

EURO 2020 F Grubu'nda Macaristan'la karşılaşacak Portekiz'de Cristiano Ronaldo karşılaşma öncesinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Yıldız futbolcunun, basın toplantısında gazlı içecek şişelerini kenara koyarak, "Su için" demesi gündeme oturdu.

Portekiz'in Macaristan'la oynayacağı maç öncesi Cristiano Ronaldo, basın toplantısındaki davranışıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SU ŞİŞESİNİ GÖSTEREREK MESAJ VERDİ

Yıldız futbolcu teknik direktörüyle geldiği basın toplantısında yerine oturduktan sonra önündeki gazlı içecek şişelerini kaldırdı. Ronaldo'nun bu hamlesi dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu sonrasında diğer tarafındaki su şişesini gösterdi ve "Su için" mesajı verdi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Bülent Turan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Selçuk Balcı Tamer Levent Tuğrul Tülek
Spor Ali Koç Yiğit Şardan Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ronaldo basın toplantısında gazlı içecek şişelerini masadan kaldırarak 'Su için' mesaj verdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 00:20:30. #1.15#

title