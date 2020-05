Ronaldinho'nun Boavista'ya Attığı Serbest Vuruş Golü Nisan 2011'de Flamengo'nun Boavista'yı evinde 1-0 mağlup ettiği maçta Ronaldinho kullandığı serbest vuruşta ustalığını sergileyerek takımına galibiyeti getiren golü atıyor.In 2011, Flamengo beat Boavista at home. Ronaldinho's free-kick secured the 1-0 victory for the red-black team.

