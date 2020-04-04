Romelu Lukaku'nun Serie A'da Attığı En İyi Beş Gol 2019 yazında Manchester United'dan Inter'e transfer olan ve Serie A'daki ilk sezonunda müthiş bir perforamans gösteren Belçikalı forvet Romelu Lukaku'nun, henüz ilk sezonunda kaydettiği en iyi beş golü sizin için seçtik!

2019 yazında Manchester United'dan Inter'e transfer olan ve Serie A'daki ilk sezonunda müthiş bir perforamans gösteren Belçikalı forvet Romelu Lukaku'nun, henüz ilk sezonunda kaydettiği en iyi beş golü sizin için seçtik! Kaynak: Dugout