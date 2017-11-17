Romario ve Bebeto Yeniden Buluştu

Brezilya futbol tarihinin en önemli forvet ortaklıklarından birini oluşturan Romario ve Bebeto, yıllar sonra politika arenasında yeniden birbirleriyle buluştu.



2009 yılında futbolu bıraktıktan sonra siyasete atılan ve kısa süre içinde ülkesinde etkili bir politik figür haline gelerek şu an senatörlük görevine kadar yükselen Romario, milli takımdan eski partneri Bebeto'nun da partileri Podemos'a katıldığını duyurdu.



Rio Eyalet Parlamentosu'nda vekillik görevini sürdüren Bebeto'nun partilerine katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Romario, "Hayallerimiz gerçek oldu. Birlikte Rio'yu yeniden ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.



2014 yılındaki seçimlerde Rio'dan en fazla oyu alarak senatör seçilen Romario'nun önümüzdeki yıl Rio Eyalet Valiliği'ne aday olmasına kesin gözüyle bakılırken, Bebeto'nun ise senatörlük görevini üstlenmesi bekleniyor.



Romario ve Bebeto, Brezilya'nın tarihinde dördüncü kez şampiyonluğa ulaştığı 1994 Dünya Kupası'nda forvet hattındaki uyumlarıyla futbol dünyasını adeta büyülemişti.



