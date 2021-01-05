Roma Zeki Çelik'i istedi, Lille 15 milyon euro talep etti
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Roma Zeki Çelik'i istedi, Lille 15 milyon euro talep etti

05.01.2021 10:56 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:08

Roma, Lille'de forma giyen milli yıldızlardan Zeki Çelik için Fransız ekibinin kapısını çaldı. Ligue 1 temsilcisi oyuncunun bedelini 15 milyon euro olarak belirledi.

Fransa'nın Lille kulübünde gösterdiği performansla parmak ısırtan Zeki Çelik'e Roma'nın ciddi şekilde talip olduğu belirtildi.

İtalyan Sky'ın haberine göre Zeki Çelik'i Ocak ayında kadrosuna katmak isteyen Roma'nın Lille ile pazarlık masasına oturduğunu takipçilerine duyurdu. Lille kulübünün Zeki Çelik için istediği bonservis bedelinin ise 15 milyon euro olduğu ve bu rakam konusunda tarafların görüşme halinde olduğu ve pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.

YENİ GENEL MENAJERİN TÜM MESAİSİ KULÜPTE GEÇİYOR

Roma'da göreve yeni başlayan Genel Menajer Tiago Pinto'nun kulübün Ocak ayındaki transfer planlaması için bugünlerde kulüp binasında olduğu belirtiliyor.

Lille'de 2023'e kadar sözleşmesi olan Zeki Çelik, 2018 yazında TFF 1. Lig kulübü İstanbulspor'dan Lille'e 2.5 milyon euroya transfer edilmişti.

Zeki Çelik bu sezon Lille formasıyla Ligue 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 15 maça çıkarken 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Roma Zeki Çelik'i istedi, Lille 15 milyon euro talep etti
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