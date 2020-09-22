Roma yetkilileri, Muriqi'in ezeli rakipleri Lazio'ya satılmasından dolayı Perotti transferini zora soktu Vedat Muriqi'i Roma'nın ezeli rakibi Lazio'ya satan Fenerbahçe, bu hamleden dolayı Diego Perotti'de sorun yaşıyor. İstanbul'da bulunan İtalyan yetkililer, Vedat transferinde indirime gidilmediği ve Kosovalı golcünün ezeli rakiplerine gitmesinden dolayı sarı lacivertlilerden Perotti için 3 milyon euro istedi. Yönetim, bu transferi yüksek buldu.

Diego Perotti görüşmesi için İstanbul'a gelen Romalı yetkililer, 3 milyon euro bonservis istedi. Transferi zora sokan başkent ekibi, Vedat Muriqi transferinde Fenerbahçe'nin kendilerine indirim yapmaması nedeniyle de rahatsızlıklarını da dile getirdi.

Sabah kaynaklı haberde Perotti transferinin zora girmesinin nedeni Vedat Muriqi'in ezeli rakip Lazio'ya satılması olarak dile getirildi.

İNDİRİME GİDİLMEDİ

Fenerbahçe'nin Muriqi'in bedelinde indirime gitmediği için Roma'nın görüşmelerden çekildiği öğrenildi.

Oyuncunun da ezeli rakipleri Lazio'ya gitmesinin ardından Romalı yöneticilerin Fenerbahçe'ye kızgın olduğu ve Perotti konusunda kolaylık sağlamayarak rahatsızlıklarını gösterdikleri ortaya çıktı.

RAKAM YÜKSEK BULUNDU

3 milyon euroluk talep sonrasında sarı lacivertli cephe, bu bedelin yüksek olduğu ve bu şartlar altında transferin mümkün olmadığını direkt iletti.

5 GOL ATTI

Perotti geçtiğimiz sezon Roma ile 21 maça çıkarken 5 gol atıp 3 kez de asist yaparak 8 gole direkt katkıda bulundu.

YENİ TRANSFERLER İÇİN İŞ BİRLİĞİ

İki kulüp arasında gelecek için iş birliğine yönelik olumlu adımlar atıldı. Buna göre; Fenerbahçe ve Roma, bundan böyle transfer süreçlerinde oyuncularının durumlarına dair birbirlerine bilgilendirme yapacak. Böylelikle Kolarov ve Vedat transferleriyle gerilen ilişkiler düzeltilmiş olacak.

Kaynak: Haberler.com