Roma, satmayı planladığı Cengiz Ünder için 24 milyon euro istiyor İtalyan devi Roma, bu yaz takımdan göndermeyi planladığı milli futbolcu Cengiz Ünder için 24 milyon eroluk bonservis bedeli belirledi.

Roma, Avrupa devlerini peşinden sürükleyen milli yıldız Cengiz Ünder'in satışına onay verdi. İtalyan basınında yer alan haberde İtalyan kulübünün Cengiz Ünder hakkında karar verdiği yazıldı. Kulüp, genç futbolcunun bu yaz satılmasını planlıyor. Haberde, milli futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında Arsenal, Tottenham, Bayer Leverkusen, Milan ve Napoli'nin yer aldığı belirtildi. Roma'nın Cengiz Ünder için 24 milyon euroluk bonservis bedeli beklediği de kaydedildi. 15 MAÇTA 3 GOL ATTI Roma'nın 2017 yılında 14,2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Cengiz Ünder, bu sezon Serie A'da 15 maçta forma giydi ve 3 gol attı. Genç futbolcu Avrupa Ligi ve İtalya Kupası'nda da toplamda 5 karşılaşmada forma şansı buldu.