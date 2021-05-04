Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, gelecek sezondan itibaren takımın başına Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu getirdiğini açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, gelecek sezondan itibaren takımın başına Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu getirdiğini açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, teknik direktör Paulo Fonseca'nın sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından yeni teknik direktörünü buldu. İtalyan ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile deneyimli teknik adam Jose Mourinho ile 30 Haziran 2024 yılına kadar geçerli 3 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.

JOSE MOURINHO: ROMA TARAFTARLARININ İNANILMAZ TUTKUSU BENİ BU GÖREVE İKNA ETTİPortekizli teknik adam yeni göreviyle ilgili olarak Roma kulübünün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Bu göreve kendisini layık gördüğü için yönetime teşekkür eden Portekizli çalıştırıcı, "Kulübün sahipleri ile görüştükten sonra bu kulübün hırsının ne kadar büyük olduğunu anladım. Bu istek beni her zaman motive etti. Birlikte yeni bir yol inşa etmek istiyoruz. Roma hayranlarının inanılmaz tutkusu beni bu göreve ikna etti. Gelecek sezona başlamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı