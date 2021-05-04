Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho

Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, gelecek sezondan itibaren takımın başına Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu getirdiğini açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, gelecek sezondan itibaren takımın başına Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu getirdiğini açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, teknik direktör Paulo Fonseca'nın sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından yeni teknik direktörünü buldu. İtalyan ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile deneyimli teknik adam Jose Mourinho ile 30 Haziran 2024 yılına kadar geçerli 3 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.

JOSE MOURINHO: ROMA TARAFTARLARININ İNANILMAZ TUTKUSU BENİ BU GÖREVE İKNA ETTİPortekizli teknik adam yeni göreviyle ilgili olarak Roma kulübünün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Bu göreve kendisini layık gördüğü için yönetime teşekkür eden Portekizli çalıştırıcı, "Kulübün sahipleri ile görüştükten sonra bu kulübün hırsının ne kadar büyük olduğunu anladım. Bu istek beni her zaman motive etti. Birlikte yeni bir yol inşa etmek istiyoruz. Roma hayranlarının inanılmaz tutkusu beni bu göreve ikna etti. Gelecek sezona başlamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Roma, Tottenham'dan kovulan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi
Roma, Tottenham'dan kovulan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi
Fiorentina'nın kaptanı Astori'nin ölümünde suçlu bulunan doktor hapis cezası aldı
Fiorentina'nın kaptanı Astori'nin ölümünde suçlu bulunan doktor hapis cezası aldı
Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı
Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Ayşegül Yıldız Seren Serengil
Spor Diego Caner Erkin Serdar Aziz Yılmaz Vural Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 17:04:59. #1.14#

title