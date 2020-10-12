Roma'nın eski kaptanı Totti'nin babası, koronavirüse yenik düştü

İtalyan devi Roma'nın efsanesi Francesco Totti'nin babası Enzo Totti, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, bir süredir Kovid-19 teşhisiyle başkent Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nde tedavi gören 76 yaşındaki Enzo Totti'nin bugün yaşamını yitirdiği bildirildi.

Enzo Totti'nin birkaç yıl önce kalp krizi geçirdiği ve bu sebeple, koronavirüs salgınının en çok etkilediği risk kategorisi yüksek gruptaki hastalardan olduğu belirtildi.

ROMA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Francesco Totti'nin bütün futbol kariyeri boyunca formasını giydiği Roma kulübü de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Totti ailesine başsağlığı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin