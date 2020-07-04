Roma, Beşiktaşlı Domagoj Vida için 7 milyon vermeye hazır İtalyan ekibi Roma'nın Beşiktaş'ta forma giyen Domagoj Vida'yı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Başkent ekibinin Hırvat stoper için 7 milyon euro vermeye hazır olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın savunmasının temel taşı olarak gösterilen Hırvat futbolcu Domagoj Vida'ya, İtalyan ekibi Roma'nın talip olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'la sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Vida için Roma'nın, harekete geçtiği ulaşıldı. Gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapan Çizme ekibinin, transfer listesine Hırvat stoperi de dahil ettiği ve menajerler aracılığıyla 31 yaşındaki oyuncunun durumunu sorduğu öğrenildi.

YÖNETİM VIDA'NIN AYRILMASINA SICAK BAKIYOR

Kartal'ın senelik 3.4 milyon euroluk maaşıyla en çok kazanan isimlerinin başında gelen Vida'nın bu ücretini karşılaşmakta oldukça zorlanan Beşiktaş Yönetimi'nin, teklifin resmi olarak önlerine gelmesi durumunda sıkıntı çıkarmadan 'Evet' diyeceklerine kesin gözüyle bakılıyor.

(Kaynak: Milliyet)