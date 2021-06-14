Roketsan'ın gizemli paylaşımı büyük merak uyandırdı: Yarını bekleyin
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Roketsan'ın gizemli paylaşımı büyük merak uyandırdı: Yarını bekleyin

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Roketsan, resmi Twitter hesabından merak uyandıran bir paylaşımda bulundu. Roket fırlatması öncesi geri sayımın olduğu bir animasyon filminin yer aldığı paylaşıma "Yarını bekleyin" notu düşüldü.

Roketsan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük merak uyandırdı. Roketsan'ın hazırladığı ve roket fırlatması öncesi geri sayımın olduğu bir animasyon filminin yer aldığı paylaşıma "Yarını bekleyin" notunu düşen firma, sürpriz paylaşımıyla dikkat çekti.

Roketsan'ın gizemli paylaşımı büyük merak uyandırdı: Yarını bekleyin

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan, Roketsan'ın söz konusu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Twitter kullanıcıları "Roketsan" etiketi altında çok sayıda paylaşım yaptı.

Roketsan'ın gizemli paylaşımı büyük merak uyandırdı: Yarını bekleyin
Roketsan'ın gizemli paylaşımı büyük merak uyandırdı: Yarını bekleyin
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