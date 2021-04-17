Rodallega'nın akıl almaz golünü rakip hoca Yılmaz Vural bile hayranlıkla izledi

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Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Denizlispor-Erzurumspor maçına Rodallega'nın attığı gol ve Yılmaz Vural'ın tepkisi damgasını vurdu. Kolombiyalı forvet, 40 metreden attığı golle herkesin ağzını açık bıraktı. Yılmaz Vural da gol sevincini yakınında yapan Rodallega'yı ellerini kapatıp, uzun süre tebessüm ederek izledi.

Yılmaz Vural sempatik halleriyle konuşulmaya devam ediyor. Denizlispor ile BB Erzurumspor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 35. hafta maçında Rodallega'nın attığı gol ve Yılmaz Vural'ın tepkisi dikkat çekti. Mücadelenin 46. dakikasında sahneye Hugo Rodallega sahneye çıktı. Kolombiyalı forvet, 40 metreden attığı golle maça damga vurdu. İkinci yarının başlamasından saniyeler sonra topla buluşan Rodallega, 40 metreden yaptığı vuruşta top kalecinin üzerinden ağlarla buluştu.

UZUN SÜRE GÜLEREK İZLEDİ

Rodallega, böylece bu sezon Süper Lig'de en uzak mesafeden atılan golü kaydetmiş oldu. BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın gol sonrası tepkisi de çok konuşuldu. Vural, uzun süre hafif bir gülümsemeyle santranın yapılmasını bekledi ve ardından kollarını yana açarak şaşkınlığını gösterdi.