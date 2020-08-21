Rodallega bu sezonda yeşil siyah forma giyecek
Denizlispor, sözleşmesi sona eren Hugo Rodallega ile yeni sözleşme imzaladı.
21.08.2020 22:07 | Son Güncelleme: 21.08.2020 23:19
Denizlispor, sözleşmesi sona eren Hugo Rodallega ile yeni sözleşme imzaladı.
Yukatel Denizlispor önce Mustafa Yumlu ve Oğuz Yılmaz'ın ardından sözleşmesi sona eren Hugo Rodallega için görüşmelere başladı. Yeşil siyahlı ekip yeni bir iç transfer gerçekleştirerek 35 yaşındaki santrafor ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. - DENİZLİ
Kaynak: İHA