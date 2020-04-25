Roberto Mancini'den corona virüsü yorumu: "Lig devam etmezse daha iyi olur" Spor Arena Dış Haber - Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, Serie A'nın devam etmemesi durumunun milli takım için daha iyi olacağını söyledi.

Spor Arena Dış Haber - Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, Serie A'nın devam etmemesi durumunun milli takım için daha iyi olacağını söyledi.

"EVDE KALMAK ZORUNDAYIZ"

La Gazetta dello Sport'a konuşan Mancini, "Dürüst olmak gerekirse evde olmaktan ben de sıkıldım. 60 gün delirmek için yeterli bir zaman. Ama sabahları antrenman yapmaya çalışıyorum. Hava güzel olduğunda terasın tadını çıkarıyorum. Evde kalmak zorundayız. Bu virüs yüzünden sevdiklerine bile veda edemeyen insanların hikayelerini dinlemek çok üzücü" dedi.

"SAKATLIK YAŞANABİLİR"

Serie A'nın devam etmesi yönünde planları değerlendiren Roberto Mancini, "Milli takımın hocası olarak Serie A'nın devam etmemesini isterim. Çünkü yaz boyunca çok fazla maç olacak ve daha fazla sakatlık yaşanabilir. Ancak oyuncularımın sahalara dönmek için sabırsızlandığını da biliyorum. Umarım her şey iyi olur" şeklinde konuştu.