Robert Lewandowski, efsane Alman futbolcu Gerd Müller'in rekorunu kırdı
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Robert Lewandowski, efsane Alman futbolcu Gerd Müller'in rekorunu kırdı

Robert Lewandowski, efsane Alman futbolcu Gerd Müller'in rekorunu kırdı
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Spor

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Polonyalı santrfor Robert Lewandowski, efsane Alman futbolcu Gerd Müller'in 40 golle elinde tuttuğu bir sezonda en çok gol atan futbolcu rekorunu kırdı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Polonyalı santrfor Robert Lewandowski, efsane Alman futbolcu Gerd Müller'in 40 golle elinde tuttuğu bir sezonda en çok gol atan futbolcu rekorunu kırdı.

Lewandowski, Bayern Münih'in sezonun son maçında sahasında Augsburg'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın 90. dakikasında bu sezon 41. golüne imza attı ve 2020-2021 sezonunda gol kralı oldu.

Böylelikle 2014, 2016, 2018, 2019 ve 2020'den sonra 6. kez Bundesliga'da gol krallığına ulaşan 32 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda bu sezonda 41 kez fileleri havalandırarak Almanya'nın efsane golcülerinden Gerd Müller'e ait "bir Bundesliga sezonunda en fazla gol atan futbolcu" rekorunu da kırdı.

Müller, 1971-72 sezonunda 40 gol atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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